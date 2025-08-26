今回は、食事をしながら手話で会話を楽しめる手話カフェ「UD Cafe & Bar -tetote-（テトテ）」を取材しました。【写真を見る】平塚にある手話カフェ「UD Cafe & Bar -tetote-」「U・D」とは「ユニバーサル・デザイン」の略で、「tetote」は2年前に神奈川県の平塚でオープンしました。スタッフは、手話を話せる店長のほか、聴覚障害のある学生が中心で、手話を話せる人もそうでない人も、気軽に手話に触れ合える“集いの場