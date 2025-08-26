俳優の山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（超特急※高＝はしごだか）が主演を務める映画『純愛上等！』（2026年公開）のティザービジュアルと共演キャストが26日、発表された。【動画】超至近距離！すでに胸キュン予感な山中柔太朗＆高松アロハ原作は、2024年にコミックシーモアで独占配信がスタートした七緒氏によるコミック『純愛上等！』。監督を務めるのは、映画『別に、友達とかじゃない』をはじめ、テレビ東京『ひだまりが