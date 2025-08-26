テレビ朝日の荒井理咲子アナウンサーが衣装ショットを公開した。２６日までに更新した自身のインスタグラムに「日曜日のグッド！モーニング衣装」と記し、淡いピンクの夏らしい爽やかなノースリーブとロングスカートをあわせた姿を披露した。この投稿には「とっても綺麗です」「似合ってますね」「めっちゃ爽やかで素敵です」「とても癒されています」「いつも綺麗で超美人」「美しい！」「シンプルなのに品がある」などの声