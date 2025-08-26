全日本プロレスは２６日までに暮れの祭典「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」の日程を発表した。昨年は「斉藤ブラザーズ」斉藤ジュン＆レイが世界タッグ王者で全勝優勝の偉業を達成した。今年は全１２チームが参加。１１・２２後楽園ホールで開幕し１２・１０後楽園で優勝決定戦を行う。日程は以下の通り。▼開幕戦１１・２２後楽園ホール▼１１・２３静岡・キラメッセぬまづ▼１１・２８熊本・熊本市食品交