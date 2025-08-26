東京都奥多摩町で22日、住宅の防犯カメラに写った谷本将志容疑者とみられる人物（住民提供）神戸市中央区のマンションで住人の会社員片山恵さん（24）が刺殺された事件で、事件当日の20日、片山さんが会社を退勤する数分前の時点で、谷本将志容疑者（35）＝東京都新宿区＝とみられる男が会社付近にいたことが26日、捜査関係者への取材で分かった。容疑者が神戸入りした後に片山さんを狙い定めて待ち伏せしていたか、襲撃対象の女