きょう8月26日（火）からあすにかけて、前線を伴った低気圧が北海道付近を通過するでしょう。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。北海道地方・東北地方では激しい雷雨となる所があるでしょう。農作物や農業施設の管理にも注意してください。関東から九州にかけては概ね晴れて気温が上がり、蒸し暑い一日となりそうです。局地的に急な雷雨が発生しやすい条件となっ