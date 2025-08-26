キャリアアップや昇進などを目指さずに必要最低限の仕事をこなす、いわゆる「静かな退職」を実践している社員はどのくらいいるのでしょうか。パーソルイノベーション株式会社 lotsful Company（東京都港区）が運営する副業人材マッチングサービス『lotsful（ロッツフル）』が実施した「静かな退職と副業」に関する調査によると、新卒入社後3〜5年未満の約4人に3人が「静かな退職」を実践していることがわかりました。では、「静か