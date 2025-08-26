記者会見するフランスのバイル首相＝25日、パリ（ロイター＝共同）【パリ共同】フランスのバイル首相は25日、国民議会（下院）で9月8日にバイル氏率いる内閣の信任投票を実施すると発表した。バイル氏が目指す財政再建計画への支持を求めるため「危険な賭け」（フランスメディア）に出たが、複数の野党が不信任を表明。下院は与党が少数で、投票が否決される可能性が高まっており、内閣は崩壊の危機に直面している。バイル氏は