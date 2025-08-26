Mood-Narrative¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡Öhince¡Ê¥Ò¥ó¥¹¡Ë¡×¤«¤é¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ªー¥É¥¥ ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡×¥·¥êー¥º¤¬»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤11ml¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ç¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢Ä¾±ÄÅ¹3Å¹ÊÞ¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡£ÄêÈÖ¤Î¡Ö04 ¥¶¡¦¥·¥ã¥Ä¡×¤È¡Ö05 ¥¶¡¦¥é¥ó¥×¡×¤Î2¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢³°½ÐÀè¤äÎ¹¹ÔÀè¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¤¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ ¥Ò¥ó¥¹¡Ö¥ªー¥É¥¥ ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¥ß¥Ë¡×¿·ÅÐ¾ì ¡Ö¥ªー