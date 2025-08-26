イングランド２部に降格したサウサンプトンに所属する日本代表DF菅原由勢の新天地がドイツの古豪に決定したようだ。ドイツ版『SKY SPORTS』のフロリアン・プレッテンベルク記者が現地８月25日、自身のツイッターにこう投稿した。「ユキナリ・スガワラがヴェルダー・ブレーメンへ。契約成立！ヴェルダーは、25歳の右サイドバックとの事前の口頭合意の後、サウサンプトンと完全な合意に達した。買い取りオプション付きのローン移