【MLB】パドレス2ー8ドジャース（8月24日・日本時間25日／サンディエゴ）【映像】大谷、豪快変態弾で体勢がスゴいことになる8月24日（日本時間8月25日）に行われたサンディエゴ・パドレス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った豪快すぎる一発が話題となっている。7-2、ドジャース5点のリードで迎えた9回表・ドジャースの攻撃、1死走者なしの場面で打席に立った1番・大谷は、マウンド上のパド