農林水産省の調査によると、昨年6月にコメ5キロは全国のスーパーで平均2000円から2200円（税込、以下同）で売られていた。ところが“令和の米騒動”で価格の高騰が進行し、石破首相は今年5月の党首討論で「5キロ3000円台に下げる」と断言。随意契約による備蓄米の放出といった対策も功を奏し、価格は下落に転じていた。（全2回の第1回）＊＊＊【写真】「5キロ4000円台」からコメの平均価格は下落していたが…農水省のデータを