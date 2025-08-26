今から45年前、1980年の8月19日夜に起きた「新宿バス放火事件」。新宿駅西口で、発車待ちのバスが放火され、死者6名、重軽傷者14名を出した、日本の無差別殺人としては最悪の惨劇のひとつである。殺人罪などで起訴されたのは丸山博文（38＝当時）。死者の数から鑑みて、死刑判決を求める世論が高まった。しかし、4年後に出た一審判決では無期懲役、そしてその2年後、高裁で同判決が確定した。刑法39条には「心神耗弱者の行為は、