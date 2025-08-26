45年前のその夏の夜も、蒸し暑い夜だった――。1980年8月19日、新宿駅西口で、発車待ちのバスが放火され、死者6名、重軽傷者14名が出た「新宿バス放火事件」。日本の無差別殺人としては最悪の惨劇のひとつである。この事件が物議を醸したのは、その被害の大きさだけではなく、丸山博文（38＝事件当時）服役囚が後の裁判で心神耗弱と判断され、死刑を免れたことにもある。その後、半世紀近く経った今でも、心神喪失、耗弱者の責任