狭き門のプラス面は？朝ドラことNHK連続テレビ小説「あんぱん」のヒロイン・のぶ役の今田美桜（28）は、3365人が参加したオーディションによって選ばれた。朝ドラヒロインのオーディションはプロの俳優と俳優予備軍を対象とするものでは日本一の狭き門。どうして俳優は朝ドラのヒロインをやりたがるのか。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】朝ドラ視聴率「ワースト1位」のヒロインは？今田が朝ド