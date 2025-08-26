【プレミアリーグ第2節】(セント ジェームズ パーク)ニューカッスル 2-3(前半0-1)リバプール<得点者>[ニ]ブルーノ・ギマランイス(57分)、ウィリアム・オスラ(88分)[リ]ライアン・フラーフェンベルフ(35分)、ウーゴ・エキティケ(46分)、リオ・ングモハ(90分+10)<退場>[ニ]アンソニー・ゴードン(45分+3)<警告>[ニ]ダン・バーン(44分)、ブルーノ・ギマランイス(47分)[リ]ライアン・フラーフェンベルフ(8分)、イブラ