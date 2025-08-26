音楽家で、吉本興業所属のお笑い芸人としても活動していたミッチェルさんこと栗林美智瑠さんが、8月18日に、子宮体がんのため亡くなっていたことがわかった。47歳だった。【映像】闘病中の様子（複数カット）幼少期からピアノを習い、高校と大学では声楽を学び、在学中から音楽家として活動していたというミッチェルさん。2019年には40歳にして吉本興業の養成所、NSCに入学し「25期の母」として同期生から親しまれていた。NSC