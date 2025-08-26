プロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜（24）が、写真集発売記念イベントでのスタイル際立つワンピース姿を披露した。【映像】水着姿ではしゃぐ動画24歳の誕生日当日となる8月21日に、1st写真集「MARIN」を発売した本田。Instagramでは、水着姿ではしゃぐメイキング動画や、プールでのオフショットを披露しており、「こんな姿初めて見ます」「リアルマーメイドですね」など、多くの反響が寄せられ、話題になっていた。