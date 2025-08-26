25日夜11時50分ごろ、糸島市前原駅南で「家が燃えている」と近くに住む人から消防に通報がありました。火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、平屋建ての木造住宅が全焼しました。周囲の建物への延焼はありませんでした。全焼した住宅には40代の息子と73歳の父親が2人で暮らしていて、息子は外出中、父親も逃げ出して無事でした。警察と消防が出火の原因を調べています。