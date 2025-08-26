今年も8月15日がめぐってきた。この日は我ら子孫のために尊い命を投げ出された英霊に厳かに感謝し、我が国の平和とさらなる繁栄を祈る時である。【画像】オーストラリアの朝焼けに轟く！ 自衛隊の最新鋭“12式ミサイル”発射の瞬間を写真で一気に見るしかし、英霊に祈るだけでは、これからも戦禍に巻き込まれぬ保証はない。座して平和は得られぬことも日本人は肝に銘ずるべきであろう。事実21世紀にもなって、隣国が国防に充