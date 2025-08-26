當真あみが主演声優を務めるアニメ映画『パリに咲くエトワール』の新声優キキャストとして、嵐莉菜、早乙女太一の出演が発表された。併せて、特報映像が解禁となった。【動画】當真あみ、嵐莉菜、早乙女太一が声優キャストに！映画『パリに咲くエトワール』特報本作は『ONE PIECE FILM RED』『コードギアス反逆のルルーシュ』を手掛けた谷口悟朗監督と『崖の上のポニョ』『魔女の宅急便』など多くのスタジオジブリ作品のキ