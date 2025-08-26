唐沢寿明が主演するドラマ9『コーチ』（テレビ東京系／毎週金曜21時）が、10月17日より放送されることが決定した。【写真】山口智子、唐沢寿明との“夫婦ショット”に反響「素敵な2ショット」「憧れの夫婦」本作は、元新聞記者ならではのリアリティーあふれる描写で数々のベストセラーを生み出してきた堂場瞬一の傑作警察小説『コーチ』（創元推理文庫）をドラマ化した、異色の警察エンターテインメント。捜査に行き詰まり