〈「日本国内では射撃できんかった…」自衛隊の最新鋭12式ミサイルが、オーストラリアの朝焼けに轟く！ 不肖・宮嶋が見届けた“日本初”連続発射の瞬間〉から続く今年の多国間軍事演習「タリスマン・セイバー」では、陸海空自衛隊さらに豪軍も加わった統合衛生・治療訓練に、航空自衛隊の宇宙作戦群も初めて参加した演習も行われた。【画像】「まるでノルマンディー上陸作戦のような…」輸送艦「おおすみ」も躍動した大規模訓練