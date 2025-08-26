山下美月が、10月7日スタートのドラマ『新東京水上警察』（フジテレビ系／毎週火曜21時）のために一級小型船舶操縦士免許を取得。海技職員役として、ドラマ内で実際に船を操縦する。【写真】山下美月、牛丼店のトッピング無料券を常備「街中で私を見かけて声をかけてくださったら差し上げます」本作は、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材にし、佐藤隆太演じる刑事・碇拓真をリーダーとする水上警察署のチームが、東京の