櫻坂46の藤吉夏鈴が25日、自身のインスタグラムを更新。山崎天との“てんかりん”コンビで撮影したオフショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真】藤吉夏鈴＆山崎天“てんかりん”コンビのオフショット藤吉は「楽しかったね」とコメントを添え、24日にツアーファイナルを迎えた「5th TOUR 2025 “Addiction”」でのオフショットを掲載。ステージ衣装姿で寄り添う藤吉と山崎の笑顔が印象的な写真となっている