テレ東では2025年10月17日(金)より、ドラマ9「コーチ」（毎週金曜夜9時〜）を放送することが決定いたしました。元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している、堂場瞬一による傑作警察小説「コーチ」（創元推理文庫）を待望のドラマ化！捜査に失敗し、行き詰まり、逃げ出したくなっている若手刑事たち…そこに現れた“冴えないおじさん”向井光太郎。実は、警視庁人事二課から派遣された特命職員だ