世界バレー崖っぷちに立たされた日本を、主将が救った。バレーボールの世界選手権は25日、タイで女子1次リーグ第2戦が行われ、世界ランキング4位の日本は同17位のウクライナに3-2で勝利。2セットを先取されながらも大逆転勝ちを収めた。石川真佑が両軍最多の29得点。アタック65本という獅子奮迅ぶりに、海外からも驚きの声が上がった。ウクライナの高さに苦戦した日本。2セット連続で落とし、後がなくなった。そんな中でも石川