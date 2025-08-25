フランス発のサステナブルスニーカーブランド「ヴェジャ（VEJA）」が、キッズファッション誌「ミルク（MilK）」とコラボレーションしたシューズの第2弾として、「V-90」と「Baby」を8月27日に発売する。ヴェジャ公式オンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 同コラボは、「子どもたちの自由な想像力」をテーマに製作。各シューズには、ミルクの編集者の息子ガスパールが描いた手書きの「MilK」ロゴを靴のかかと部分