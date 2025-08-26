巨人のライバルだった名選手の連続インタビュー「巨人が恐れた男たち」。第８回は元中日の谷沢健一さん（７７）だ。１９７４年に巨人の１０連覇を阻んだ中日の主軸であり、持病のアキレス腱（けん）痛を克服してカムバックを果たした不屈のスラッガー。６月３日に永眠した長嶋茂雄さんとの縁や、復活の裏にあった「酒マッサージ」との出会いまで、「喜怒哀楽」を語った。（取材・構成＝太田倫）＊＊＊＊１９７４年の