「エムエーエスユー（MASU）」が、ヴィンテージ アイウェア・ジュエリーショップ「ソラックザーデ（SOLAKZADE®︎）」とのコラボレーションコレクションを発売する。9月3日11時から9日までの期間、阪急メンズ大阪1階「ラストストア（THE LAST STORE®）」限定で取り扱う。期間中の入場は整理券制で、チケットは、営業開始時刻からラストストア正面扉前で配布される。 【画像をもっと見る】 コラボは、エムエーエ