ポケモンカードやワンピースカードゲームのヒットにより、トレーディングカード（トレカ）市場は1兆円を超える規模にまで成長し、過熱ぶりが注目を集めています。なぜこれほどまでに人々はトレカに魅了されるのか。その歴史的背景から、偽造品や投機バブルといった市場が抱える課題まで、リサーチャーのcomugiさんの分析を交えながら、トレカビジネスの最前線に迫ります。＜東京ビジネスハブ＞TBSラジオが制作する経済情報Podcast｡