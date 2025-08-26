気象台は、午前6時28分に、洪水警報を周南市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】山口県・周南市に発表 26日06:28時点中部では、26日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■周南市□洪水警報【発表】26日昼前にかけて警戒