「みるきー」こと元ＮＭＢ４８の女優・渡辺美優紀が２６日までに自身のＳＮＳを更新し、プライベートショットを公開した。インスタグラムに「最近炭酸好き」とつづり、カフェでのショットをアップ。肩出しトップスを着た、自然体な姿を披露した。この投稿には「めっちゃ素敵」「ゆるっとスタイルの美優紀ちゃんかわいすぎます」「癒しです」「ハーフアップめっちゃ可愛い」「デコ出しもちょー可愛い」「あまりにも女神すぎる