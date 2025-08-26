次期エントリーAndroidタブレット「Galaxy Tab A11」のWi-Fi版が日本で発売へ！写真は既存のGalaxy Tab A9+総務省が「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」のデータベースを更新し、新たにSamsung Electronics（以下、Samsung）が未発表な製品「SM-X133」の電波法に基づく工事設計認証（いわゆる「技適」）を相互承認（MRA）によってKiwa Nederlandを通じて2025年7月18日（金）付けで取得しています。認証番号は「201-250529」