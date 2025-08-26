今年1月の初場所中に現役引退を表明した元横綱照ノ富士（33）。この6月には、それまでの師匠であった元横綱旭富士の定年退職により伊勢ヶ濱部屋を継承し、「十代伊勢ヶ濱親方」となった。その現役時代や、「親方」としての意気込みを語る。（取材・構成佐藤祥子）【画像】宮城野親方（元横綱・旭富士）から部屋を受け継いだ元横綱・照ノ富士◆◆◆新親方と相撲との出合い小さい頃から足は速かったのですが、本格的にス