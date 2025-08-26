京急蒲田駅で電車の窓ガラスが割れる事故がありました。25日午後、京急蒲田駅に電車が停車中に座席の窓ガラスが割れる事故がありました。乗務員は気づかず電車を発車させ、走行中に乗客からの通報があり神奈川新町駅で車両を交換しました。けが人はいませんでした。割れた原因は不明で京急電鉄が当時の状況を調べています。