米大リーグが２５日（日本時間２６日）、先週（１８日から２４日）の週間ＭＶＰを発表。ア・リーグはロイヤルズのＶ・パスクアンティノ、ナ・リーグはフィリーズのＲ・スアレス投手が選ばれた。３度目選出のパスクアンティノは２９打数１１安打で打率３割７分９厘６本塁打１２打点だった。スアレスは初選出。１３回２／３を投げて２勝、２１奪三振、防御率１・３２だった。