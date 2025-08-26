広島・佐々木泰内野手（２２）が２５日、“マー君撃ち”で勢いに乗り、神宮に凱旋する意気込みを示した。２６日から本拠地で巨人３連戦。２８日は日米通算２００勝に王手をかけている田中将の先発が見込まれ、快音を響かせると誓った。２９日からは青学大時代の主戦場、神宮でヤクルト３連戦。特別な１週間で躍動し、上位浮上を支える。心を高鳴らせながら、佐々木はその瞬間を待ちわびた。ビッグネームからの快音はルーキーに