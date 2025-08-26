千葉刑務所で男性受刑者が死亡しました。24日、千葉刑務所の男性受刑者5人が収容されている部屋で、50代の男性受刑者が頭から血を流して倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡しました。別の男性受刑者が貸し出されている水筒で男性受刑者を複数回殴っていたという目撃情報があり、千葉地検が状況を調べています。