26日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2764枚だった。うちプットの出来高が1508枚と、コールの1256枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の144枚（5円高145円）。コールの出来高トップは4万6000円の202枚（15円安18円）だった。 コールプット 出来高前