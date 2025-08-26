26日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は318枚だった。うちプットの出来高が197枚と、コールの121枚を上回った。プットの出来高トップは1万3000円の47枚（3円）。コールの出来高トップは4万4000円の23枚（115円安435円）だった。 コールプット 出来高前日比