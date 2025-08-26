職場で着るなら肩全開のノースリではなく、ほんの少し肩にかかる一分袖をチョイス。カットソー素材だとラフに見えるので、ブラウスやシャツタイプで、オフィス向きのきちんと感をキープして。8月26日(火)のおすすめコーデをご紹介します。スカラップラインの袖口が上品フェミニン♡出典: 美人百花.com腕は出しつつ肩は隠す、絶妙な袖丈が上品。シアーカーデをふわりと重ねる、ほのかな肌見せでオフィス仕様に♡ブラウス