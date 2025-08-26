26日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は57枚だった。コールの合計出来高は3枚。コールの出来高トップは5万1000円の2枚（30円）だった。プットのの合計出来高は54枚。プットの出来高トップは3万円の37枚（90円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格