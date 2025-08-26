〈美少女すぎる子役時代、「殺してやる」と日記に書いた相手とは…女優で冒険家・和泉雅子（享年77）が歩んだ“数奇なキャリア”「あの出会いがあったから、女優を続けられた」〉から続く7月9日に原発不明がんのため77歳で亡くなった、俳優で冒険家の和泉雅子さん。10歳から子役として活動し、吉永小百合、松原智恵子とともに「日活三人娘」と呼ばれ数々の青春映画に出演。さらに日本人女性として初めて北極点に到達するという偉