コロンビアより、独自のテクノロジーを詰め込んだ最強のシューズ「KONOS TRS OUTDRY（コノス ティーアールエス アウトドライ）」（1万6500円）が登場しました。クッション性・安定性・推進力を兼ね備えたコロンビア独自のフットウェアシステム“OMNI-MAX（オムニ マックス）”を搭載し、さらに防水透湿性に優れたアッパーと高いグリップ力を発揮するアウトソールコンパウンドを採用した、全地形・全天候対応の一足。あらゆるフィー