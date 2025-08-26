ドラマ9「コーチ」で主演を務める唐沢寿明 唐沢寿明が、テレ東の2025年10月期のドラマ9「コーチ」(毎週(金)21:00〜)に出演し、約7年ぶりにテレ東の連続ドラマで主演を務める。原作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している、堂場瞬一による警察小説『コーチ』。 原作は堂場瞬一による傑作警察小説創元推理文庫／カバー写真=photoAC／カバーデザイン=中村聡捜査に失敗し、行き詰まり、