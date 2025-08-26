暑さ対策として手持ちのハンディファンや冷却タオルなど、さまざまなグッズを活用している人が増えています。なかでも、年齢や性別を問わず普及しているのが「日傘」です。 愛知県名古屋市で傘を製造・販売している「小川」では、日傘の売上が例年に比べ伸びていて、子ども用日傘は前年比200％、男性用日傘は前年比140%となっています。 洋傘売り場の“スペシャリスト”と呼ばれるアンブレラ・マスターとして「