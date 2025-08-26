ホワイトハウスで会談するトランプ米大統領と韓国の李在明大統領＝25日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領と韓国の李在明大統領が25日、ホワイトハウスで会談した。トランプ氏は冒頭、李氏の要請を受け北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記と「今年中に会いたい」と述べた。李氏は「唯一の分断国家となっている朝鮮半島で平和をつくってほしい」と訴えた。北朝鮮は、米朝対話の実現は北朝鮮の核保有容認が前