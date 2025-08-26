及川に「基礎」を徹底させ、一から見直しを図らせた藤川監督。その“刺激”は24歳の左腕を変えた(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext先発と中継ぎもこなせる「万能左腕」からの脱却2年ぶりのリーグ優勝へ突き進む阪神の進撃を支えているのが、リーグ屈指の安定感を誇る救援陣だ。救援防御率はシーズン終盤にして1点台後半と2点台前半を行き来。藤川球児監督がチームの「心臓」と称した言葉は決して大げさではなく、豊富な陣容を誇