ソラシドエアは、日向坂46とのコラボレーション企画の詳細を決定した。起用メンバーは金村美玖さん、小坂菜緒さん、上村ひなのさん、郄橋未来虹さん、清水理央さん、正源司陽子さん、藤嶌果歩さん、宮地すみれさんの8名。キャンペーン期間は2026年5月6日まで。8月27日に新CMを、公式ウェブサイトやYouTubeで公開した。BGMには14枚目のシングル「Love yourself!」を採用し、旅のチケットを取った瞬間から出発まで、毎日がワク